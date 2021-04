Rússia bate Alemanha e está na final da ATP Cup

Nesta sexta-feira (5), a equipe da Rússia derrotou a Alemanha na semifinal da ATP Cup. Os russos venceram os dois jogos de simples de virada e garantiram vaga na final, onde vai enfrentar a equipe da Itália.

As partidas

No primeiro confronto da noite, o #8 Andrey Rublev venceu de virada o #37 Jan-Lennard Struff com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2.

O primeiro set estava bastante equilibrado, até Struff conseguir quebrar o saque do russo no sétimo game e abrir vantagem. O alemão ainda conseguiu mais uma quebra no nono game para vencer o set. A partir do segundo set, Rublev não deu mais chances ao alemão.

No segundo set, o russo rapidamente abriu 4/0 e depois quebrou o alemão mais uma vez para fechar em 6/1. No terceiro, Rublev fez 4/1 sem dificuldades e fechou o set em 6/2 para abrir vantagem para a Rússia no confronto.

Na partida seguinte, foi a vez do #4 Daniil Medvedev vencer o #7 Alexander Zverev também de virada e colocar a Rússia na final da ATP Cup, parciais de 3/6, 6/3 e 7/5.

No primeiro set o alemão abriu vantagem cedo e fez 5/2 com tranquilidade sobre o russo e fechou depois em 6/3. Em um segundo set muito longo, Medvedev conseguiu quebrar o saque do alemão no oitavo game após três chances e no game seguinte confirmou seu serviço para vencer o set.

No terceiro set, ambos jogadores jogaram muito bem nos seus games de serviço. Medvedev conseguiu quebrar o saque do alemão e sacou para o jogo em 6/5. Após game mais longo da partida, o russo confirmou sua partida e venceu o set. Nesse último game, Medvedev confirmou o game após três chances perdidas e cinco break points salvos.

Com tudo resolvido, os alemães Kevin Krawietz e Struff venceram os russos Evgeny Donskoy e Aslan Karatsev na partida de duplas por 6/3 7/6.