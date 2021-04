Murray River Open: Auger-Aliassime atropela Moutet e vai à sétima final na carreira

Nesta sábado (6), o jovem canadense #21 Félix Auger-Aliassime venceu o jovem francês #80 Corentin Moutet sem muitas dificuldades com parciais de 6/1 e 6/2 e avançou para a final do Murray River Open. Essa vai ser a sétima final do canadense na carreira, ainda em busca do primeiro título.

Este é um dos torneios da série ATP 250 disputados em Melbourne como preparação para o Australian Open, que começa na segunda-feira (8).

No primeiro set da partida, Aliassime conseguiu a primeira quebra no quarto game abriu vantagem cedo. A partir daí, o canadense não deu mais chances ao francês e ainda conseguiu mais uma quebra para fechar o set em 6/1.

Aliassime não abaixou o nível e seguiu sem dar muitas chances à Moutet. No segundo set, a primeira quebra veio no quinto game e mais uma vez no sétimo. O canadense manteve a vantagem até o fim e fechou o set em 6/2 para vencer a partida.

Na final, Aliassime enfrenta o britânico #33 Daniel Evans, que eliminou nas semifinais o #66 Jérémy Chardy.