Mais uma vítima: Muguruza passa por cima de Vondrousova e vai à final do Yarra Valley Classic

A #15 Garbiñe Muguruza avançou à final do Yarra Valley Classic após mais uma exibição de gala. A espanhola passou por cima de outra adversária, sendo a vítima dessa vez a #21 Marketa Vondrousova, em uma partida de apenas 55 minutos, na madrugada deste sábado (6).

Este é um dos três torneios da série WTA 500 que estão sendo disputados em Melbourne, como preparação para o Australian Open.

Nenhum set foi cedido por Muguruza até o momento em todo o torneio, e apenas dez games foram perdidos. A partida de semifinal colaborou com somente um game para essa conta depois que uma bicicleta não foi aplicada por pouco.

O placar foi de 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/0 a favor da espanhola. Ela venceu 70% dos pontos do jogo no total, com 78% em seu serviço e 62% no da adversária. Vondrousova teve menos da metade de seus pontos ganhos, com 24 contra 55.

A chave do duelo foi o aproveitamento péssimo da tcheca com o primeiro saque, de apenas 28%, pressionada pela oponente. Esse cenário fez com que ela tivesse onze break points contra, e cedesse cinco quebras; duas delas aconteceram no primeiro set e três no segundo. Muguruza não foi ameaçada em nenhum momento em seu serviço.

Garbiñe Muguruza avança assim à decisão do torneio e terá que por a sua ótima campanha a prova contra ninguém menos que a número um do mundo. A #1 Ashleigh Barty teve passe livre na semifinal após desistência da #11 Serena Williams. A decisão acontece neste sábado (6), às 21h (horário de Brasília).