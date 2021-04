Barty derrota Muguruza e fatura título do Yarra Valley Classic

A #1 Ashleigh Barty começou 2021 tão bem quanto poderia. Em seu primeiro em quase um ano devido à pandemia, a líder do ranking e também por jogar em casa, e faturou o título do torneio estreante de Yarra Valley Classic, um dos três torneios da série WTA 500 que estão sendo disputados no mesmo complexo do Australian Open.

O troféu foi conquistado após vitória em jogo equilibrado contra a #15 Garbiñe Muguruza na decisão. O placar foi de 2 a 0, com parciais de 7/6(3) e 6/3, em 1h49. Mais de uma hora de confronto aconteceu somente no primeiro set.

As duas tenistas oscilaram durante a partida e cometeram erros. Ambas sabiam da pressão que a oponente poderia colocar na devolução e forçaram seus serviços, principalmente na etapa inicial, que teve dez break points disputados. Duas quebras acabaram saindo para cada e a decisão foi para o tiebreak.

Em um duelo acirrado, a precisão nos momentos certos e a variação para surpreender a adversária são chave, e foi exatamente o que Barty fez. Mais uma vez, o grande arsenal de golpes que a número um possui fez a diferença a seu favor, com lobs, seu slice bem baixo, pancadas de forehand, entre outros.

Dessa maneira, a australiana conseguiu vencer o desempate da primeira etapa com dois mini breaks a mais que a oponente, e foi para a parcial seguinte com mais confiança. Os aces e o aproveitamento de primeiro saque apareceram ainda mais, que no total foram de 11 e 78% respectivamente, e deram consistência para o seu jogo.

Barty chegou a ser quebrada no segundo set, mas apenas uma vez, enquanto conseguiu duas vitórias no saque de Muguruza. A espanhola fez um torneio excelente até a final, com apenas dez games perdidos nos quatro primeiros jogos, e deu muito trabalho, mas não conseguiu ser mais decisiva que a número um.

Após quase duas horas, Barty faturou então o título em Yarra Valley, o seu nono de competições WTA, em 15 finais disputadas; um aproveitamento de 60%. Essa foi sua quarta vitória contra Muguruza em cinco partidas.

A australiana buscará agora o título do Australian Open, Grand Slam que disputa em casa do qual ainda não saiu campeã. A competição se inicia no próximo dia 8 de fevereiro e irá até dia 21.