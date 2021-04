Rússia vence Itália com autoridade e é campeã da ATP Cup

Na noite deste sábado (6), a equipe da Rússia venceu a Itália sem perder nenhuma partida e com bastante tranquilidade e se tornou campeã da segunda edição da história da ATP Cup. O torneio foi disputado no mesmo complexo onde será realizado o Australian Open, que começa na segunda-feira (8).

As partidas

A primeira partida da noite foi entre o russo #8 Andrey Rublev contra #17 Fabio Fognini. O russo não deu chances ao italiano e venceu sem dificuldades por 6/1 e 6/2, em 1h01. Rublev dominou completamente a partida e não teve problemas em fechar os games. Com essa ampla vantagem, o russo conseguiu fechar a partida sem dificuldade para abrir 1 a 0 para os russos no confronto.

Na segunda partida, #4 Daniil Medvedev derrotou o #10 Matteo Berrettini. O russo venceu com tranquilidade também, com parciais de 6/4 e 6/2. Esta foi a 14ª vitória seguida de Medvedev no circuito - ele fechou 2020 vencendo o Masters 1000 de Paris e o ATP Finals.

No primeiro set, Medvedev conseguiu a quebra logo no terceiro game e conseguiu manter essa vantagem até o fim do set. No segundo set, o russo abriu 5/1 sem dificuldades e manteve essa vantagem até fechar em 6/2 e garantir o título para a equipe russa.

Com o resultado final já garantido, as equipes decidiram não jogar a partida de duplas.