Sinner bate Travaglia em final italiana no Great Ocean Road Open e vence segundo título na carreira

Na final italiana do Great Ocean Road Open, melhor para o tenista que está à frente no ranking da ATP. Em duelo de italianos, #36 Jannik Sinner venceu #71 Stefano Travaglia por dois sets a zero. Foi a segunda final em quatro meses de um torneio de nível ATP do jovem de 19 anos, com a segunda vitória. Travalhia, por outro lado, disputou sua primeira decisão desta magnitude.

A peleja foi equilibrada, embora tenha durado apenas dois sets. Prova disso é a duração do jogo: 2h11, parciais de 7/6(4) e 6/4. O começo da peleja, entretanto, teve surpresas.

Este é um dos torneios da série ATP 250 que foram disputados em Melbourne como preparação para o Australian Open, que começa na segunda-feira (8).

Sinner prevalece

No terceiro game, Travaglia surpreendeu e quebrou o saque de Sinner - e abrindo 3/1 no momento seguinte. Ele ficou à frente da contagem até o sexto game, quando a peleja foi empatada. E o placar ficou igual até o tiebreak - com direito a momentos longos, como o oitavo (com nove pontos disputados) e o décimo segundo (com treze).

Tão logo começou o game desempate, Sinner abriu vantagem: 4-1 - que, na sequência, se tornou 6-2. Nem mesmo o natural relaxamento impediu a confirmação do primeiro set por parte do tenista: 7-4.

O segundo set começou cheio de erros de ambos os lados. Três games, três quebras de serviço - os dois últimos da sequência com dois break points e nove pontos cada. No sexto game, Sinner teve o saque rejeitado mais uma vez.

Mas, no nono, foi Travaglia quem bobeou - isso depois dele mesmo complicar a vida do melhor ranqueado, com o oitavo momento da peleja tendo um break point e 11 pontos. Com 5/4 no placar, coube a Sinner sacar para a vitória e fechar o duelo em 6/4, conquistando o título.