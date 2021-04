Evans aumenta sina de Aliassime em finais e conquista Murray River Open

Neste domingo (7), #33 Dan Evans conquistou o primeiro título da carreira aos 30 anos. Na final do Murray River Open, ele venceu #21 Félix Auger-Aliassime e se sagrou campeão na Austrália sem perder nenhum set.

Mais do que isso: a partida foi inteira dominada pelo britânico. Em apenas dois sets, o inglês fez 6/2 e 6/3 em apenas 1h18. Por outro lado, Aliassime, 20 anos, jogou a sétima final na carreira, e perdeu todas sem vencer ao menos um set.

Este é um dos torneios da série ATP 250 que foram disputados em Melbourne como preparação para o Australian Open. O primeiro Slam do ano começa na segunda-feira (8).

Passeio

A partida, é bem verdade, começou equilibrada. Nos primeiros quator games, serviços confirmados em momentos curtos. No final, entretanto, Dan Evans mostrou técnica e venceu os últimos quatro games. O momento mais longo de todo o período foi o quinto, primeiro em que o britânico rejeitou o serviço do canadense: sete pontos.

A sequência ruim de Auger-Aliassime seguiu no começo do segundo set. No terceiro game, ele teve o saque quebrado - e Evans abriu 3/1 na dianteira. No sétimo game, em sete pontos e mais uma vez, o britânico quebrou o saque do adversário.

Vencendo por 5/2, o britânico bobeou e entregou um game que sacava para o oponente. No seguinte, entretanto, foram nove pontos, com dois break e match points. O segundo confirmou a vitória de Evans.

O que vem por aí

Cabeça de chave 30 do Austrlian Open, Evans encara seu compatriota #67 Cameron Norrie na primeira rodada. Já Aliassime, 20º favorito, encara na estreia o alemão #128 Cedrik-Marcel Stebe.