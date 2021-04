Kerber tenta se recuperar após primeiro set desastroso, mas cai para Pera no Australian Open

A primeira zebra do Australian Open 2021 já aconteceu logo de cara. A americana #63 Bernarda Pera surpreendeu e bateu a alemã #25 Angelique Kerber, ex-número um do mundo. Na noite deste domingo (7), Pera venceu o primeiro set em 19 minutos e a partida com parciais de 6/0 e 6/4, em 1h12 no total.

O primeiro set pode ser resumido como um atropelo. Soberana em quadra e aproveitando a letargia de Kerber, Pera emendou um pneu, tendo 90% de aproveitamento dos pontos tentados em seu primeiro serviço e não sofrendo nenhuma quebra de serviço, além de conseguir forçar três na adversária. A alemã obteve apenas 38% de aproveitamento no primeiro serviço e nenhum winner.

O segundo set começou nos mesmos moldes do primeiro: Angelique Kerber totalmente perdida, enquanto Pera convertia as oportunidades e encaminhava mais um pneu, após abrir 3/0.

Após o apagão até então, Kerber ameaçou uma reação, quebrando o serviço da adversária uma vez e conseguindo, enfim, confirmar o saque. Entretanto, os esforços da alemã foram insuficientes, mesmo que tenha tido três break points no nono game, o que forçaria o tiebreak, mas não conseguiu evitar a derrota por 6/4 na parcial e no jogo por 2 sets a 0.

Ao todo, Pera conseguiu pôr em quadra 26 winners, enquanto Kerber obteve apenas sete.

Com a vitória, Bernarda Pera avança no primeiro Slam do ano e enfrenta a cazaque #81 Zarina Diyas, que bateu a #88 Tamara Zidansek também por 2 sets a 0. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira.

Por outro lado, a campeã de 2016 decepciona no desempenho neste ano no Australian Open. Em 2020, ela chegou até às oitavas de final, quando caiu para a russa Anastasia Pavlyuchenkova, por 2 sets a 1. Esta é a primeira vez desde 2015 que Kerber perde na estreia no primeiro Slam do ano.