Thiem vence Kukushkin em sets diretos e estreia com vitória no Australian Open

Na manhã desta segunda-feira (8), o austríaco #3 Dominic Thiem venceu o cazaque #90 Mikhail Kukushkin em sets diretos. Após dificuldades no começo, o atual vice-campeão deslanchou e fechou o jogo com parciais de 7/6(2), 6/2 e 6/3 em 2h40, em partida válida pela primeira rodada do Australian Open 2021.

A partida

O primeiro set foi bastante disputado e após um game muito longo, Thiem conseguiu a primeira quebra na partida na quinta tentativa que teve. No game seguinte, foi a vez de Kukushkin devolver a quebra em um game muito longo e deixar tudo empatado. No décimo game, o cazaque conseguiu quebrar o saque do austríaco mais uma vez, mas viu Thiem devolver a quebra logo em sequência e levar o set para o tiebreak. O austríaco não deu chances ao cazaque no game desempate e venceu por 7-2.

No segundo set, Kukushkin começou jogando melhor e rapidamente abriu 2/0. Mas Thiem se recuperou e quebrou o saque do cazaque. No quinto game, o austríaco conseguiu outra quebra na sétima tentativa que teve e abriu vantagem. A partir daí, Thiem não perdeu mais games no set e venceu por 6/2.

No terceiro set, Thiem seguiu melhor e quebrou o saque do cazaque no terceiro game, dessa vez o austríaco precisou de oito chances para conseguir a quebra. O cabeça de chave três manteve essa vantagem por todo set e ainda quebrou o saque de Kukushkin mais uma vez para vencer a partida.

Ao fim da partida, Thiem teve um total de 27 erros não-forçados e 29 winners, contra 48 erros não-forçados e 17 bolas vencediras de Kukushkin. Na próxima rodada, o austríaco enfrenta o #68 Dominik Koepfer, que venceu por 3 a 0 o boliviano #112 Hugo Dellien.