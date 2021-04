Osaka não toma conhecimento de Pavlyuchenkova e avança no Aberto da Austrália

Campeã de 2019, a #3 Naomi Osaka estreou com vitória contundente no Australian Open. Ela anotou 6/1 e 6/2, em apenas 1h10, na #39 Anastasia Pavlyuchenkova na noite deste domingo (7), na Rod Laver Arena, quadra principal do complexo. Este foi o quarto encontro entre as duas, e a terceira vitória de Osaka.

Pavlyuchenkova chegou até as quartas de final nas últimas duas edições do Australian Open, mas não deu muito trabalho para Osaka. A japonesa abriu 4/0 logo de cara e não deixou a russa confirmar o serviço nenhuma vez no primeiro set. A ex-número um do mundo teve o saque quebrado no quinto game, mas acabou fechando em 6/1, após 34 minutos.

No segundo set, Pavlyuchenkova conseguiu melhorar seu aproveitamento no primeiro saque, mas Osaka explorou muito bem o segundo - ganhou 10/12 pontos nessa situação. As duas somaram dez winners na segunda parcial, mas a japonesa teve apenas três erros não-forçados, contra oito da russa. Desta vez, a ex-número um do mundo não cedeu nenhum break point e fechou em 6/2, após 36 minutos.

Em todo o jogo, Osaka venceu 32/45 pontos jogados no seu serviço. Ela fez um jogo muito limpo, somando 18 winners e 11 erros não-forçados, contra 14 e 21 de Pavlyuchenkova, respectivamente.

Na segunda rodada, Osaka enfrenta a #43 Caroline Garcia, ex-top 5, que bateu na estreia a #51 Polona Hercog. Será o primeiro confronto entre as duas no circuito.