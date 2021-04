Em alto nível, Djokovic vence Chardy e avança no Australian Open

Em sua estreia no Australian Open, o #1 Novak Djokovic confirmou o retrospecto e venceu p #62 Jérémy Chardy com parciais de 6/3, 6/1 e 6/2, em apenas 1h35, na manhã desta segunda-feira (8).

O sérvio segue sem perder para o número 62 do ranking em um total de 14 embates e, mais ainda, sem perder sets alcançando 33 parciais vencidas seguidas contra o tenista francês. Esta é a sexta vez que Chardy perde na primeira rodada em Melbourne. Na temporada passada foi eliminado por David Goffin.

Com duas quebras, uma no primeiro game e outra no nono, Nole fechou o primeiro set por 6/3 em 32 minutos. O número um perdeu apenas três pontos com seus dois serviços e cometeu seis erros não forçados contra 11 do francês. Conhecido por ser um dos melhores devolvedores de saque, o atual campeão do torneio venceu 42% dos pontos no serviço de Chardy.

Djokovic seguiu firme na segunda parcial perdendo apenas um ponto no saque e cometendo apenas um erro não forçado. Com duas quebras acima, abriu facilmente 5/0 e, com cada tenista administrando seu serviço, o detentor de 17 Grand Slams fechou a segunda série por 6/1 em 22 minutos.

Sem perder o ritmo, o número não teve seu serviço ameaçado e quebrou o francês duas vezes para sacar para a partida em 5/2. Disparando dois aces, fechou a partida em 6/2 e a liquidou em 1h35.

O sérvio busca vencer o torneio pela nona vez em sua carreira e pelo terceiro ano seguido – feito que alcançou entre 2011 e 2013. O número um é o tenista que mais venceu o Major australiano. Em segundo lugar aparecem Roger Federer e o já aposentado Roy Emerson com seis títulos cada.

Na segunda rodada, Djokovic encara o #64 Frances Tiafoe, que venceu na estreia em três sets o #60 Stefano Travaglia.