Em reencontro após dois anos, Carreño Busta derrota Nishikori e avança no Australian Open

A estreia de #16 Pablo Carreño Busta, cabeça de chave número 15 do Australian Open, teve um resultado tranquilo: três sets a zero. As parciais da peleja, entretanto, indicam que o espanhol não teve vida fácil contra o experiente #41 Kei Nishikori. Em 2h26, Carreño Busta conseguiu a vitória nesta segunda-feira (8).

No primeiro set, 7/5. No segundo, tiebreak. No decisivo, entretanto, vitória bem mais folgada: 6/2.

Este foi o reencontro entre os tenistas no Australian Open. Em 2019, Nishikori venceu a partida de quarta rodada em jogo de mais de cinco horas, e Carreño Busta deixou a quadra furioso com a arbitragem.

Vitória contundente

O primeiro set teve uma série de erros dos dois atletas. No terceiro game, Carreño Busta foi rejeitado por Nishikori. No seguinte, o espanhol deu o troco - em momento com quatro break points e onze pontos ao todo. No sétimo game, o espanhol retomou a vantagem e chegou a abrir 5/3 na contagem.

Ele, entretanto, teve o saque quebrado pelo asiático no décimo game (com três break points e sete pontos ao todo) e ambos empataram novamente: 5/5. Não durou muito, entretanto, a vantagem do japonês, que teve o serviço quebrado no décimo primeiro momento da partida e perdeu o primeiro set por 7/5.

Os dois tenistas atuaram de maneira mais regular no segundo set. Com menos erros, o primeiro serviço quebrado foi de Nishikori, no terceiro game, dando vantagem ao espanhol. A peleja voltou a ficar empatada no sexto momento, após dois break points, nove pontos e derrota de Carreño Busta. Com confirmações de saque dali em diante, os atletas foram para o tiebreak. Após equilíbrio inicial até o 4-4, o espanhol fez três pontos seguidos e venceu por 7-4.

O japonês, aparentemente, sentiu o golpe de estar tão próximo da vitória no segundo set e desperdiçá-la. Logo no primeiro game em que sacou, o segundo, foi rejeitado - após 11 pontos.

No quarto, salvou dois break points e precisou de sete pontos para confirmar a vitória. No momento seguinte, é bem verdade, obrigou Carreño Busta a vencer com nove pontos e salvar um break point. A vitória, entretanto, veio precocemente: no oitavo game, com Nishikori sacando, após três break points e nove pontos, o espanhol avançou no torneio.

O que vem por aí

Na segunda fase do Aberto da Austrália, Carreño Busta enfrentará o tcheco #68 Jirí Veselý, que vem de vitória em cinco sets sobre o qualifier #178 Kimmer Coppejans.