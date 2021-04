Halep consegue vitória confortável sobre Cabrera e avança no Australian Open

A estreia de #2 Simona Halep no Australian Open 2021 foi a mais desejada por todo e qualquer atleta em um grande torneio. Sem qualquer dificuldade, a romena despachou a australiana #140 Lizette Cabrera na madrugada desta segunda-feira (8).

Em uma hora cravada de jogo, Halep fez 6/2 no primeiro set e 6/1 no seguinte.

Sem contestação

Já nos primeiros games ficou clara a diferença de competitividade das duas atletas. Com duas quebras de serviço em momentos curtos, Halep abriu 4/0 com tranquilidade. Depois, bastou à romena confirmar os serviços para levar a vitória. Destaque para o sétimo game, em que Cabrera precisou suar para vencer a adversária: salvando um set point, em nove pontos, a australiana conseguiu confirmar o serviço com dificuldades.

Embora o placar tenha sido ainda mais favorável para a romena no segundo set, o enredo da peleja foi diferente. Com games bem mais longos, Cabrera mostrou qualidade.

Ela perdeu o primeiro game, no saque, mas vendeu caro a derrota no segundo: dois break points salvos por Halep e 13 pontos. No terceiro, novo serviço rejeitado - mas após nove pontos. Nova derrota no quinto game, mas, quando todos esperavam por um pneu, a dona da casa quebrou o saque da europeia no sexto game. Logo no seguinte, entretanto, Halep colocou tudo no seu devido lugar e fechou a peleja com 6/1 no segundo set.

O que vem por aí

Na segunda rodada do Australian Open, Halep enfrentará outra dona da casa, a #72 Ajla Tomljanovic, que bateu facilmente na estreia a #87 Misaki Doi.