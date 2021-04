Shapovalov supera Sinner no grande jogo do primeiro dia do Australian Open

No jogo que fechou a programação de segunda-feira (8) em Melbourne, o canadense #12 Denis Shapovalov derrotou o italiano #36 Jannik Sinner em um jogaço de quase quatro horas na primeira rodada do Australian Open. De virada, Shapovalov anotou 3/6, 6/3, 6/2, 4/6 e 6/4, em 3h55, e avançou à segunda rodada.

A partida

No primeiro set, Sinner começou melhor e logo no segundo game conseguiu a primeira quebra da partida. O italiano manteve essa vantagem até o fim do set e venceu por 6/3.

Sinner seguiu melhor no inicio do segundo set e teve três chances de quebra logo no primeiro game, mas viu o canadense salvar essas chances e confirmar o game. O set seguiu equilibrado, mas no oitavo game Shapovalov conseguiu quebrar o saque do italiano e confirmar o seu em sequência para vencer o primeiro set.

No terceiro set, Shapovalov continuou jogando melhor e abriu 5/2 sem muitas dificuldades com duas quebrar em sequência e logo depois sacou para fechar o set em 6/2.

Logo no início do quarto set, o canadense conseguiu mais uma quebra e abriu 3/1. Mas dessa vez Sinner se recuperou e devolveu a quebra empatando em 3/3. O italiano ainda quebrou o saque do canadense mais uma vez para levar a partida para o quinto set.

Após longo primeiro game no quinto set, Shapovalov conseguiu quebrar o saque de Sinner. O canadense manteve essa vantagem até o fim do set para vencer a partida e avançar para a segunda rodada.

Ao fim da partida, o canadense teve um total de 71 erros não-forçados e 62 winners, contra 44 erros não-forçados e 26 bolas vencedoras do italiano.

Na próxima rodada, Shapovalov enfrenta o australiano #229 Bernard Tomic, que contou com a desistência do japonês #104 Yuichi Sugita no terceiro set para superar a estreia.