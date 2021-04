Muguruza derrota Gasparyan com direito a pneu e avança no Australian Open

A #14 Garbiñe Muguruza avançou à segunda rodada do Australian Open. A vaga veio nesta segunda-feira (8) após vitória contra a lucky loser #127 Margarita Gasparyan em sets diretos, com direito a pneu. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h14 de duração.

Como o próprio marcador mostra, o duelo teve dois momentos bem distintos. No primeiro set, Gasparyan deu bastante trabalho para a favorita.

A russa teve uma etapa inicial em que conseguiu se defender muito bem dos golpes angulados da espanhola. Seu slice e backhand de apenas uma mão a mantiveram no jogo, e deram origem a bons winners, principalmente na paralela. Ela, inclusive, teve mais bolas vencedoras no total que a oponente (16 a 12), mas anotou muitos erros não-forçados a mais (27 a 14), e isso fez a diferença.

Muguruza saiu na frente com quebra logo no primeiro game de saque de Gasparyan. A jogadora vinda do qualifying deu o troco após algumas subidas à rede ruins da ex-número um e alguns bons winners seus, mas não conseguiu manter o placar igualado depois. A espanhola garantiu outro break e não desperdiçou a chance dessa vez.

Já o segundo set, foi bem diferente. Um verdadeiro passeio da favorita. A russa ficou visivelmente abalada pela derrota parcial anterior e passou a errar ainda mais. Ela não conseguiu confirmar nenhum serviço e o pneu estava anotado depois de 27 minutos.

Depois de ótima campanha no torneio preparatório de Yarra Valley Classic, onde chegou à final, Garbiñe Muguruza busca ir longe no primeiro Grand Slam do ano. Para seguir no caminho, seu próximo desafio será contra outra russa, a #130 Ludmilla Samsonova, que vem de vitória dura sobre a #70 Paula Badosa.