Tsitsipas perde apenas quatro games contra Simon e segue no Australian Open

Com facilidade, o #6 Stefanos Tsitsipas venceu seu primeiro confronto contra o #66 Gilles Simon na rodada de abertura do Australian Open. Nesta terça-feira (9), o grego fechou a partida em sets diretos com parciais de 6/1, 6/2 e 6/1, em somente 1h32.

Quebrando o serviço do francês duas vezes, Tsitsipas abriu 5/0 no placar. Dos 25 pontos disputados entre os dois, o cabeça de chave número cinco havia vencido 20. Com cada tenista confirmando seu saque, o semifinalista do torneio em 2019 fechou a primeira parcial por 6/1.

Seguindo o ritmo do primeiro set, Tsitsipas seguiu sem ter seu game de serviço ameaçado e quebrou duas vezes no segundo e três vezes no terceiro para liquidar a partida em 1h33. Simon venceu 17% dos pontos com o segundo saque – o que fez com que ele disparasse seis duplas faltas durante o jogo sendo que duas delas fizeram com que o francês perdesse seu game.

Esta é a segunda vez consecutiva que o grego chega na segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano. A única derrota em estreia ocorreu em 2018 quando perdeu em sets diretos para Denis Shapovalov.

Gilles Simon vem de má fase no circuito. Desde o retorno do tênis após a pausa da pandemia na temporada passada, o francês venceu apenas três partidas em 13 disputadas contra tenistas do top 100.

Em entrevista em quadra, Tsitsipas comentou que se sente bem no seu serviço e devolvendo saque. Acrescentou que sente que consegue tomar rédea dos pontos cedo e domina o ponto com seu forehand.

Apesar de não ter chegado à decisão da ATP Cup, o número seis do ranking vem demonstrando alto volume de jogo desde o torneio. Enfrentou Alex de Minaur e Roberto Bautista-Agut e foi quebrado apenas duas vezes somando as duas partidas.

Tsitsipas enfrentará na próxima rodada o australiano wildcard #267 Thanasi Kokkinakis. O tenista da casa não vencia uma partida desde 2019 e não atuou ano passado por causa da lesão e da pandemia. Ele bateu na estreia o #97 Soonwoo Kwon.