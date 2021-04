Medvedev supera Pospisil com tranquilidade e avança no Australian Open

Vencedor do último ATP Finals e campeã da ATP Cup na semana passada, #4 Daniil Medvedev estreou com tranquilidade no Australian Open 2021. Mesmo enfrentando um adversário conhecido no circuito, o canadense #63 Vasek Pospisil, o russo não foi incomodado: venceu por três sets a zero nesta terça-feira (9).

Em 1h50 de jogo, os dois primeiros sets tiveram vitória do russo por 6/2. No derradeiro, o triunfo foi por 6/4. Medvedev venceu a 15ª partida seguida no circuito.

Sem contestação

O primeiro game já deixou claro a vantagem do russo na partida. Após três break points e onze pontos, ele quebrou o saque de Pospisil. O primeiro serviço de Medvedev também foi longo (nove pontos, com direito a um break point), mas foi confirmado. No quinto game, mais uma vez, o canadense teve o saque rejeitado após dois break points e nove pontos. Sem dificuldades, o russo fechou o primeiro período em 6/2.

Games curtos marcaram o segundo set. Os mais longos foram o sétimo e o oitavo, os derradeiros, com cinco pontos cada. As quebras de saque do russo, aqui, vieram no terceiro e quinto games. A vitória, novamente, veio com parcial de 6/2.

Mais equilibrado da partida, o terceiro set, em geral, também teve momentos curtos. O segundo e o sétimo game, com sete pontos, foram os mais demorados. Com todos os momentos confirmados até o oitavo, a grande diferença aconteceu no nono game. Com Pospisil sacando, Medvedev, novamente, rejeitou o serviço do adversário e anotou 5/4 no placar. Na sequência, ele confirmou o saque e confirmou a vitória no terceiro set por 6/4.

O que vem por aí

Na segunda rodada do Australian Open, Daniil Medvedev enfrenta #99 Roberto Carballés Baena, que vem de vitória em quatro sets sobre o #94 Attila Balázs.