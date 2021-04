Berrettini vence Anderson em sets diretos e avança no Australian Open

Na manhã desta terça-feira (9), o italiano #10 Matteo Berrettini venceu o sul-africano #82 Kevin Anderson, ex-top 5 do mundo, na estreia do Australian Open. Berrettini fechou a partida com parciais de 7/6(9), 7/5 e 6/3, em 2h23.

O primeiro set foi bastante disputado, ambos jogadores muito bem nos seus games de serviço. No nono game, Berrettini salvou três set points antes de confirmar seu game. O set foi ser decidido no tiebreak onde o equilíbrio persistiu. O italiano foi vencer por 11-9 depois de seis set points perdidos.

No segundo set, os jogadores seguiram bem nos seus games de serviço sem dar muitas chances ao adversário. Berrettini só teve uma chance de quebrar o saque do sul-africano e não desperdiçou. No último game do set, o cabeça de chave nove quebrou o saque de Anderson e venceu o set por 7/5.

No terceiro set, Berrettini seguiu melhor e dessa vez quebrou o saque do sul africano no oitavo game e no game seguinte confirmou seu serviço para vencer a partida.

Ao fim da partida, o italiano teve um total de 45 winners e 15 erros não -forçados, contra 36 bolas vencedoras e 29 erros não-forçados do sul -africano.

Na próxima rodada Berrettini enfrenta o qualifier tcheco #199 Tomas Machac, que contou com a desistência do espanhol #181 Mario Vilella Martinez no quarto set para superar a estreia.