Serena vence últimos sete games contra Stojanovic e avança no Australian Open

A americana #11 Serena Williams cumpriu bem as expectativas e atropelou a sérvia #99 Nina Stojanovic pela segunda rodada do Australian Open. Em jogo disputado na madrugada desta quarta-feira (10), Williams anotou 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0, após 1h10 de partida. Este foi o primeiro encontro entre as duas jogadoras no circuito profissional.

No primeiro set, Williams se sobressaiu, mas tomou alguns sustos. A dona de 23 títulos de Slam, só conseguiu quebrar o serviço da adversária pela primeira vez na partida no quarto game do set. Por muito pouco, Stojanovic não devolveu a quebra no sétimo game, após ter três break points.

Com cinco aces e 82% de aproveitamento dos pontos tentados no primeiro serviço, Serena conseguiu fechar a parcial em 6/3.

Já no segundo set, não houve muita disputa. Abalada mentalmente, Stojanovic não conseguiu demonstrar nenhum poder de reação, enquanto Williams colocou em quadra cinco aces e nove winners, fechando o set em 6/0 e o jogo em 2 a 0.

Na próxima rodada, Serena Williams encara a russa #101 Anastasia Potapova, que bateu a húngara #114 Timea Babos, também por 2 sets a 0. O duelo está previsto para acontecer nesta quinta-feira (12). O fato curioso do duelo que está por vir é que quando Serena venceu seu primeiro Grand Slam, o US Open de 1999, Potapova sequer era nascida.