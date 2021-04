Firme no saque, Osaka bate Garcia e avança no Australian Open

Em mais uma partida segura, a #3 Naomi Osaka eliminou a #43 Caroline Garcia na segunda rodada do Australian Open. A japonesa fechou a partida em 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h03. O confronto desta quarta-feira (10) na Rod Laver Arena foi o primeiro entre as tenistas.

Osaka não enfrentou nenhum break point na partida e só perdeu dez pontos no seu serviço durante todo o jogo. A campeã de 2019 somou dez aces, contra seis de Garcia, e teve 23 a dez em winners - ambas cometeram 14 erros não-forçados.

No total, Garcia enfrentou break points em apenas três games, mas foi quebrada em todos eles. Ela até melhorou seu nível na segunda parcial, cometendo apenas cinco erros não-forçados e conseguindo quatro aces, mas a precisão de Osaka no saque ainda melhorou. Com apenas dois pontos perdidos no serviço, a japonesa só precisou de uma quebra para garantir a vitória.

Na próxima rodada, Osaka tem duelo duro contra a #30 Ons Jabeur, que vem de vitória em dois sets sobre a lucky loser #129 Anna Karolína Schmiedlova.