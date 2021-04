Cirstea surpreende Kvitova em Melbourne e conquista maior vitória da carreira em Slams

Na madrugada desta quarta-feira (10), aos 30 anos, a #66 Sorana Cirstea conquistou sua maior vitória em um Slam na carreira. A romena derrubou a #9 Petra Kvitova por dois sets a um, parciais de 6/4, 1/6 e 6/1, em 2h05, e avançou à terceira rodada do Australian Open. Esta foi a oitava partida entre as tenistas, e a terceira vitória de Cirstea.

As duas tenistas não tiveram números muito vistosos, cometeram sete duplas faltas e ainda tiveram -13 no saldo na relação de winners/erro não-forçados. No primeiro set, Kvitova chegou a abrir 3/1, mas só venceu um game dos últimos seis e viu Cirstea levar por 6/4.

Na segunda parcial, ela não deixou a vantagem escapar. Apesar de ter enfrentado seis break points, Kvitova não foi quebrada nenhuma vez e fechou a parcial com um contundente 6/1.

No set final, porém foi a vez de Cirstea abrir 4/0. Kvitova chegou a ter 0-40 e três break points logo no segundo set, mas não confirmou e a romena abriu vantagem. Sacando em 1/5, a tcheca chegou a salvar três match points, mas não conseguiu no quarto: 6/1, em 38 minutos.

Na terceira rodada, Cirstea encara em confronto inédito a #20 Marketa Vondrousova, que vem de vitória sobre a qualifier #317 Rebecca Marino.