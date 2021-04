Com tranquilidade, Zverev vence Cressy e avança no Australian Open

Com facilidade, o #7 Alexander Zverev venceu o estadunidense #182 Maxime Cressy com parciais de 7/5, 6/4 e 6/3, em 2h07 e avançou às oitavas de final Australian Open nesta quarta-feira (10).

Zverev não teve seu serviço ameaçado durante a primeira parcial. Com uma quebra no 11º game, o alemão sacou em 6/5 e, na primeira oportunidade, fechou em 7/5. O tenista de Hamburgo conquistou 75% dos pontos com o primeiro serviço e 70% com o segundo. Muito firme, disparou a mesma quantidade de bolas vencedoras que seu adversário – 14 para cada lado, mas, em compensação cometeu apenas três erros não-forçados, contra 16.

O segundo set não foi muito diferente. Cressy cometeu o dobro de erros que o semifinalista do torneio no ano passado e disparou 13 bolas vencedoras a 18. Sem conseguir confirmar seu saque no nono game, viu seu adversário sacar para o set no game seguinte. Novamente, sem desperdiçar oportunidades, Zverev fechou em 6/4 em 42 minutos e abriu vantagem de dois a zero no placar.

Salvando duas chances de quebra em seu primeiro game de serviço, o número sete do ranking ganhou o game de serviço do número 172 do ranking duas vezes para fechar o jogo com 6/3 no terceiro set. O alemão perdeu apenas dois pontos com seu primeiro saque e quatro com o segundo.

Durante a partida, o finalista do US Open no ano passado venceu mais pontos (23) de retorno com o primeiro serviço de seu adversário do que Cressy venceu somando os dois saques (18). Zverev cometeu o total de 11 erros não forçados contra 30 – menos de um terço da quantidade de erros que cometeu na primeira rodada.

Na próxima rodada, Zverev enfrenta o #36 Adrian Mannarino, que vem de vitória sobre o #41 Miomir Kecmanovic. O número sete do ranking enfrentará o francês pela sexta vez e venceu todos os anteriores.