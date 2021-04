Djokovic vence longa batalha contra Tiafoe e avança na Austrália

Nesta quarta-feira (10), o sérvio #1 Novak Djokovic venceu o norte-americano #62 Francis Tiafoe em partida válida pela segunda rodada do Australian Open 2021 com parciais de 6/3, 6/7, 7/6 e 6/3, em 3h30.

A Partida

No primeiro set, o sérvio começou dominando os pontos sobre o norte-americano e rapidamente abriu 4/1. Tiafoe conseguiu devolver a quebra sofrida, mas no game seguinte acabou sendo quebrado mais uma vez e Djokovic venceu o set por 6/3.

No segundo set, ambos jogadores foram muito consistentes nos seus games de serviço e não permitiram nenhuma quebra, levando a partida para o tiebreak. Tiafoe conseguiu uma vantagem de 5/3 e não deixou escapar, fechando o tiebreak em 7/3 para empatar a partida.

Djokovic voltou melhor para o terceiro set e conseguiu uma quebra logo no segundo game. Mas Tiafoe se recuperou e devolveu a quebra no quinto game. Sem mais quebras, o set foi para o tiebreak. Agora foi a vez de Djokovic abrir vantagem e fechar o tiebreak sem muitas dificuldades por 7/2.

O quarto set começou bastante disputado, mas no sétimo game, Djokovic não desperdiçou a primeira chance que teve e quebrou o saque do norte-americano. O sérvio ainda conseguiu mais uma quebra no nono game para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada, Djokovic enfrenta outro norte-americano, o #31 Taylor Fritz, que vem de vitória sobre em cinco set sobre seu compatriota, o #37 Reilly Opelka.