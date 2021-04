Medvedev comemora aniversário vencendo Carballés Baena no Australian Open

A ótima campanha de #4 Daniil Medvedev no Australian Open 2021 seguiu nesta quinta-feira (11). No dia do aniversário, que completou 24 anos o russo bateu o espanhol #99 Roberto Carballés Baena. Medvedeve ainda não perdeu sets no Slam e venceu a 16ª partida consecutiva no circuito.

A partida começou tranquila para o russo, com parcial de 6/2 no primeiro set. No seguinte, de longe o mais equilibrado, a vitória veio por 7/5. No derradeiro, com o espanhol sentindo o golpe, a vitória de Medvedev aconteceu por 6/1.

Calmaria, susto, calmaria

Seguindo a ordem, o primeiro set foi de pouca disputa: Medvedev venceu com tranquilidade. Não sem antes errar: nos quatro primeiros games da partida, cada um dos tenistas teve um serviço rejeitado pelo adversário - deixando a partida em 2/2. Depois, entretanto, o russo deslanchou: venceu os últimos quatro momentos do período (com direito a duas quebras de saque no rival) e encerrou a contagem em 6/2.

O russo também deu a impressão que venceria com folga o segundo set. Quebrando o serviço de Carballés Baena no quarto game e anotando 4/1 na sequência, a maré começou a virar no sétimo momento da partida. Com três break points em nove pontos, o espanhol rejeitou o russo. A peleja ficou equilibrada e, no décimo segundo game, com o ibérico podendo levar a peleja para o tiebreak, Medvedev não permitiu: quebrou o saque e fez 7/5 no segundo set.

Claramente sentindo o golpe, o espanhol não foi páreo para o russo no terceiro set. Após cada tenistas confirmar o serviço nos dois primeiros games, Baena não venceu mais um momento sequer. Com dois serviços quebrados para cima do oponente, Medvedev confirmou a vitória por 6/1.

O que vem por aí

Na terceira fase do Australian Open, Medvedev enfrentará o #33 Filip Krajinovic, que vem de vitória sobre o #59 Pablo Andújar em quatro sets.