Em duelo canadense, Auger-Aliassime se impõe e supera Shapovalov no Australian Open

Na manhã desta sexta-feira (12), o canadense #21 Félix Auger-Aliassime derrotou o compatriota #12 Denis Shapovalov por 7/5 7/5 6/3, em 2h28. Com essa vitória contundente, Aliassime avançou para as oitavas de final do Australian Open 2021.

Com 20 anos, Aliassime só havia disputado o Australian Open em 2020, quando caiu na primeira rodada. Com a atual campanha em Melbourne, canadense já iguala sua melhor campanha em Slams na carreira - foi também às oitavas do US Open 2020.

O primeiro set foi bastante disputado, sem nenhum dos jogadores conseguirem abrir vantagem. Shapovalov conseguiu a primeira quebra no sétimo game, mas a vantagem não durou muito. Aliassime conseguiu devolver a quebra no game seguinte e deixar tudo empatado. Félix ainda conseguiu mais uma quebra no 12º game para vencer o set em 7/5.

Assim como no primeiro set, o segundo foi bastante disputado. Shapovalov abriu vantagem logo no quinto game. Mas novamente Aliassime conseguiu se recuperar no set e devolver a quebra sofrida no oitavo game. Ele ainda conseguiu quebrar de novo o serviço do compatriota no 12º game para vencer o segundo set.

No terceiro set, Aliassime começou melhor e rapidamente abriu 4/1. Ele não deixou mais essa vantagem escapar e venceu o set por 6/3 para vencer a partida.

Na próxima rodada, o canadense enfrenta o russo qualifier #114 Aslan Karatsev, russo que estreia em Slams e faz uma campanha incrível. Ele derrubou na terceira rodada o #9 Diego Schwartzman com triplo 6/3.