Após pneu no primeiro set, Carreño Busta desiste por lesão e Dimitrov avança no Australian Open

Um dos duelos mais esperados da terceira rodada do Australian Open, o confronto entre o #21 Grigor Dimitrov e o #16 Pablo Carreño Busta foi exatamente o oposto das expectativas.

Em menos de 40 minutos, por conta de dores abdominais, o espanhol pediu desistência da partida. O jogador não estava em grandes condições e o búlgaro liderava amplamente a partida por 6/0 e 1/0, já com um break de vantagem no segundo set.

Na próxima fase, Dimitrov vai enfrentar ninguém menos que o #3 Dominic Thiem, que protagonizou uma virada espetacular contra o australiano #47 Nick Kyrgios com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4 .

No confronto direto entre Thiem e Dimitrov, o tenista da Bulgária possui vantagem com três vitórias em cinco confrontos. O último encontro entre eles no circuito foi no Masters 1000 de Paris 2019 com vitória de Dimitrov.