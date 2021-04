Muchova surpreende Pliskova e elimina compatriota do Australian Open

Em um duelo de Karolinas tchecas, a mais jovem e zebra levou a melhor no Australian Open. A #27 Karolina Muchova derrotou nesta sexta (12) a #6 Karolina Pliskova pela terceira rodada do primeiro Grand Slam do ano.

O placar foi de 2 sets a 0, com um duplo 7/5 a favor de Muchova. A partida teve uma duração longa para apenas duas parciais disputadas, com quase duas horas de jogo. Isso se deveu a games e pontos muito disputados.

Este foi o segundo confronto entre as duas em Slams, e a segunda vitória de Muchova. Em 2019, ela derrotou Pliskova em partida de mais de três horas em Wimbledon.

As duas tenistas entraram em quadra para serem bem agressivas. Pliskova aplicava sua direita de grande potência, enquanto Muchova variava os golpes e buscava as linhas. Sendo assim, o confronto teve muitos winners, com 46 (24 para a mais velha e 22 para a outra), mas também diversos erros não-forçados, com 72 no total (40 a 32).

A diferença a favor da vencedora foi a atitude. Pliskova parece ter ido ao jogo com uma energia, e entrega mental e corporal, muito baixa, qualquer que seja o motivo para isso. Na segunda etapa, inclusive, a número seis do mundo teve 5/0 a seu favor no placar e permitiu com que a o oponente aplicasse a virada.

No primeiro set, a disputa foi mais equilibrada no geral, mas nada que ameaçasse Muchova, que não ficou atrás no marcador em nenhum momento. Ela sofreu duas quebras, aplicou três e fechou a parcial em 7/5. Seu início na etapa seguinte foi ruim, com cinco games perdidos em seguida, mas que foram recuperados brilhantemente com sete games vencidos consecutivamente logo após.

Na próxima rodada, a tenista tcheca enfrentará a #16 Elise Mertens, que bateu em dois sets a #12 Belinda Bencic.