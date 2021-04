Firme nos momentos decisivos, Barty bate Alexandrova no Australian Open

A #1 Ashleigh Barty segue firme em busca do segundo Slam na carreira. Neste sábado (13), ela bateu a #32 Ekaterina Alexandrova e avançou às oitavas de final do Australian Open. A australiana anotou 6/2 e 6/4, em 1h21. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Disputando apenas seu segundo torneio após mais de um ano por causa da pandemia, a número um do mundo já chega à sete vitórias consecutivas.

Apesar do placar folgado no primeiro set, Barty enfrentou problemas. Ela foi quebrada logo de cara, mas depois disso não cedeu nenhuma chance de quebra, enquanto teve break points em todas as passagens de serviço de Alexandrova. A russa abriu 2/0 e salvou no total 7/10 chances de quebra, mas acabou perdendo seis games seguidos e perdeu a parcial inicial por 6/2, em 39 minutos.

Na segunda parcial, novamente Alexandrova quebrou primeiro, no único break point que conseguiu no set, e chegou a ter 4/2 de vantagem. Após confirmar seus três primeiros serviços no set sem problemas, ela chegou a salvar cinco bps, mas evitou que Barty igualasse o placar em 4/4.

Sacando para se manter no jogo em 4/5, Alexandrova chegou a ter dois game points, mas acabou perdendo o jogo no primeiro match point que cedeu: 6/4, em 42 minutos.

As duas tenistas somaram quatro aces, e Barty teve três a um em duplas faltas. Alexandrova teve três winners a mais - 17 a 14 -, mas cometeu 30 erros não-forçados, contra 19 da número um do mundo. Além disso, a russa enfrentou 17 break points e salvou 12, enquanto a australiana foi quebrada em duas das três chances que cedeu.

Nas oitavas de final, Barty encara a #57 Shelby Rogers, que vem de vitória surpreendente em dois sets sobre a #22 Anett Kontaveit.