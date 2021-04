Mertens domina Bencic e segue sem perder sets no Australian Open

Em grande fase, a #16 Elise Mertens venceu a sétima partida seguida na temporada e avançou às oitavas de final do Australian Open. Mertens eliminou na madrugada deste sábado (13) a #12 Belinda Bencic com vitória por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em somente 1h03. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Em 2021, Mertens venceu os sete jogos que disputou e, somando o fim do ano passado, tem 11 vitórias em 12 partidas. Sua melhor campanha em Slams na carreira foi justamente na Austrália em 2018, quando ela chegou até as semifinais.

Mertens só perdeu seis pontos no saque em todo o jogo, somou sete aces e não enfrentou break points. Do outro lado, Bencic sofreu no serviço. A suíça só colocou 47% dos primeiros serviços em quadra e ganhou menos da metade dos pontos em que sacou - 23/49.

No total, Mertens somou 22 winners, o dobro de Bencic, e só cometeu sete erros não-forçados, enquanto a suíça teve quase o triplo - 23.

Nas oitavas de final, Mertens encara a #27 Karolina Muchova, que vem de vitória com duplo 7/5 sobre a #6 Karolina Pliskova.

Problemas de Bencic

Em 2020, Bencic venceu somente oito partidas em torneios disputados. Por causa de problemas físicos e também por conta da pandemia, ela ficou de setembro até fevereiro sem partidas oficiais.

Ao chegar em Melbourne, a número 12 do mundo teve que enfrentar uma quarentena mais restrita por estar em um avião com pessoas que testaram positivo para Covid-19 e não conseguiu treinar por 14 dias.

Bencic caiu na estreia do torneio preparatório que disputou e agora cai na terceira rodada do Australian Open pelo terceiro ano em sequência.