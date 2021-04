Com direito a 'pneu', Svitolina joga em alto nível e bate Putintseva no Australian Open

A #5 Elina Svitolina continuou sua grande trajetória em Melbourne e bateu a #28 Yulia Putintseva por 2 sets a 0. A ucraniana venceu a partida de terceira rodada do Australian Open com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h24, neste sábado (13). Foi a sexta vitória de Svitolina em oito confrontos contra a rival no circuito profissional.

Putintseva começou o jogo a mil por hora e parecia que ia dar mais trabalho do que realmente deu. A cazaque forçou uma quebra de serviço logo no primeiro game da partida, recuperado apenas no quarto por Svitolina.

Posteriormente, Putintseva quebrara mais uma vez o serviço da adversária no sétimo game, mas foi quebrada de volta no game seguinte. Com oito winners e 62% de aproveitamento dos pontos tentados no segundo serviço, Svitolina garantiu a vitória no set por 6/4.

Já na segunda parcial, Putintseva simplesmente não conseguiu disputar. Totalmente irreconhecível, a cazaque foi atropelada por Svitolina, que conseguiu pôr em quadra dez winners e mais de 80% de aproveitamento dos pontos tentados em seu segundo serviço.

Com a vitória, a ucraniana avança às quartas de final do torneio e terá pela frente a americana #61 Jessica Pegula, que bateu a francesa #52 Kristina Mladenovic também por 2 sets a 0, na segunda-feira (15).