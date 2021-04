Em três tiebreaks, Berrettini supera Khachanov no Australian Open 2021

O duelo entre #10 Matteo Berrettini e #20 Karen Khachanov foi vencido pelo italiano sem perder um set sequer, mas a partida de oitavas de final do Australian Open 2021, disputadas neste sábado (13), teve alta dose de dramaticidade.

A peleja inteira foi decidida no tiebreak e todos os games foram encerrados em 7/6. O primeiro, mais tranquilo, acabou 7-1 para o italiano. Os seguintes foram encerrados em 7-5 para Berrettini. O italiano chegou a sentir dores na costela durante o jogo, mas conseguiu garantir a vitória

Inusitado

A partida já começou com um enredo diferente: nos cinco primeiros games, quatro serviços quebrados, dois de cada lado. Dali para frente, entretanto, o set não teve mais quebras de serviço. E, se saiu na dianteira mais cedo, o russo foi batido com facilidade no tiebreak: após abrir 4-0, Berrettini caminhou em brancas nuvens até o 7-1.

O segundo set, por sua vez, não teve quebras de serviço. Dois games sacados por Berrettini, o terceiro e o quinto, foram os mais duradouros: sete pontos cada. No tiebreak, o italiano foi disparar, apenas, quando fez 6-4 - para, na sequência, encerrar a contagem em 7-5.

Sem quebras, também no terceiro set. Houve, entretanto, momentos mais longos que o normal: o terceiro (com saque de Khachanov) e o sexto (comandado por Berrettini) tiveram nove pontos. No tiebreak, entretanto, o russo começou com tudo, abrindo 4-1. O italiano, entretanto, recuperou a vantagem ao marcar três pontos seguidos e finalizou a contagem, novamente, em 7-5.

O que vem por aí

Nas oitavas de final da Australian Open 2021, Berrettini enfrentará #6 Stefanos Tsitsipas, que vem de vitória tranquila sobre o #95 Mikael Ymer.