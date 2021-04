Djokovic confirma retrospecto e supera Raonic no Australian Open

O #1 Novak Djokovic confirmou a enorme freguesia e bateu o #14 Milos Raonic pela 12ª vez em 12 confrontos nas oitavas de final do Australian Open 2021. O sérvio fechou a partida em três sets a um, parciais de 7/6(4), 4/6, 6/1 e 6/4, em 2h56, neste domingo (14).

Oito vezes campeão em Melbourne e em busca de 18º título em Slams, Djokovic conquistou diante Raonic sua vitória de número 300 nesse nível.

Após sentir dores na parte abdominal na partida diante de Taylor Fritz na rodada anterior, Djokovic jogou com uma bandagem no local, mas não pareceu incomodado. No primeiro set, Raonic salvou os únicos dois break points e nenhuma quebra aconteceu. No tiebreak, o sérvio não perdeu nenhum ponto no seu saque, abriu logo 3-0 e fechou em 7/6(4).

No segundo set, Raonic conseguiu a primeira quebra no jogo no quinto game e administrou para vencer em 6/4. Mesmo somando 26 aces e 50 winners na partida, o canadense não conseguiu realmente incomodar Djokovic daí para frente.

Nos últimos dois sets, Djokovic perdeu 13 pontos no seu saque no total e não enfrentou mais nenhum break point. Após vencer cinco games seguidos para fechar o terceiro set em 6/1, o sérvio só precisou de uma outra quebra no penúltimo game da partida para manter a freguesia sobre Raonic.

Nas quartas de final, Djokovic enfrenta o #7 Alexander Zverev, que derrotou em três sets o #27 Dusan Lajovic na quarta rodada. O sérvio venceu os últimos quatro jogos contra o alemão e lidera o confronto direto com seis vitórias em nove confrontos.