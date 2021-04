Em três sets, Zverev elimina Lajovic do Australian Open 2021

Não foi um passeio, mas não deixou de ser uma vitória tranquila de #7 Alexander Zverev sobre #23 Dusan Lajovic nas oitavas de final do Australian Open 2021. Em três sets a zero, o alemão garantiu a vitória na madrugada deste domingo (14) e seguiu a campanha no primeiro Slam do ano.

Em 2h24 de jogo, o primeiro set teve vitória do alemão pro 6/4. No segundo, o mais parelho, a vitória veio no tiebreak: 7/6. No seguinte, o mais tranquilo para Zverev: 6/3.

Raio-X da vitória

Nos três primeiros games da partida, duas quebras de serviço - e vantagem do sérvio no final da sequência. A maré virou no sétimo game, quando o alemão quebrou o saque do rival e assumiu a vantagem no placar: 4/3. A peleja poderia acabar já no nono game: após 15 pontos, Lajovic salvou um break e set point, mas conseguiu confirmar o saque. No seguinte, entretanto, não teve jeito: 6/4 para o alemão e vitória no primeiro período.

O segundo set começou com os dois tenistas confirmando os respectivos saques - durante todo o período, dois games tiveram sete pontos e foram os mais disputados. A maré do jogo mudou no 11º game, quando Zverev quebrou o saque do adversário. No seguinte, entretanto, o sérvio devolveu a rejeição. No tiebreak, o alemão chegou a abrir vantagem de 5-2, mas a vitória foi apertada: 7-5.

Uma aparente normalidade comandou o terceiro set. No quarto game, entretanto, Zverev quebrou o saque de Lajovic e, no momento seguinte, abriu 4/1 no placar. A vitória poderia ser ainda mais tranquila, já que, no sexto game, o sérvio cedeu três break points em onze pontos, mas recuperou todos. No final, entretanto, vitória por 6/3 no que tornou-se o derradeiro set da peleja.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Australian Open 2021, Zverev enfrentará #1 Novak Djokovic, que venceu em quatro sets o #14 Milos Raonic. O alemão enfrentou o sérvio nove vezes e perdeu seis.