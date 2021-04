Karatsev surpreende, vira para cima de Aliassime e vai às quartas do Australian Open

Neste domingo (14), o qualifier russo #114 Aslan Karatsev surpreendeu mais uma vez e derrotou o jovem canadense #19 Félix Auger-Aliassime de virada. Aliassime chegou a abrir 2 a 0, mas com parciais de 3/6, 1/6, 6/3, 6/3 e 6/4, Karatsev garantiu a vitória em 3h25. Com essa vitória, o russo de 27 anos, que estreia em Slams, está nas quartas de final do Australian Open.

No primeiro set, Aliassime começou jogando bem e rapidamente abriu 4/1. O jovem canadense não deu chances ao russo e conseguiu manter essa vantagem até final do set para vencer por 6/3.

Aliassime seguiu dominando a partida no segundo set e mais uma vez conseguiu abrir grande vantagem. Karatsev não teve nenhuma chance de quebrar o saque do canadense. O canadense manteve a vantagem até fechar o set em 6/1.

No terceiro set, foi a vez de Karatsev se recuperar na partida. O russo conseguiu quebrar o saque do canadense no quinto game. Aliassime não teve nenhuma chance de quebras nesse set e o russo ainda quebrou o seu serviço mais uma vez para fechar em 6/3.

Karatsev seguiu confiante e jogando melhor no quarto set. Dessa vez abriu 4/1 rapidamente e não deixou mais essa vantagem escapar. O russo venceu o set por 6/3 levando a decisão da partida para o quinto set.

No quinto set, o russo conseguiu quebrar o saque do canadense no terceiro game da partida. Aliassime ainda teve uma chance de devolver a quebra, mas não conseguiu confirmar e se manteve atrás no placar. Karatsev venceu o set por 6/4 para vencer a partida de virada.

Na próxima rodada, o russo enfrenta o búlgaro #21 Grigor Dimitrov, que vem de vitória contundente em três sets sobre o #3 Dominic Thiem, atual vice-campeão do Aberto da Austrália.