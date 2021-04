Dimitrov domina atual vice-campeão Thiem e segue no Australian Open

Neste domingo (14), o búlgaro #21 Grigor Dimitrov venceu com surpreendente tranquilidade o austríaco #3 Dominic Thiem. Dimitrov bateu o atual vice-campeão do Australian Open por 3 a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 6/0, em 2h01. Com essa vitória, o búlgaro avança para as quartas de final do primeiro Grand Slam do ano.

Thiem começou melhor na partida e logo no quarto game conseguiu a primeira quebra, mas Dimitrov logo devolveu a quebra e virou o set para 5/3. O austríaco ainda confirmou um game de serviço, mas o búlgaro fechou o set em 6/4.

No segundo set, assim como no primeiro, Thiem rapidamente abriu 3/1. Mas novamente viu o búlgaro se recuperar e virar o set. Dimitrov não deu chances ao austríaco nos seus games de serviço e venceu o set por 6/4.

O terceiro set foi totalmente dominado por Dimitrov. O búlgaro só perdeu três pontos nos seus games de serviço e quebrou o austríaco três vezes para fechar o set em 6/0 e vencer a partida.

Na próxima rodada, Dimitrov enfrenta a surpresa do torneio, o russo #113 Aslan Karatsev, que vem de incrível vitória de virada sobre o #19 Félix-Auger Aliassime.