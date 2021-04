Andy Murray é surpreendido e perde final do Challenger de Biella para Marchenko

Em seu primeiro torneio em três meses, o #125 Andy Murray, três vezes campeão de Grand Slams, foi vencido pelo ucraniano #212 Illya Marchenko na final do ATP Challenger de Biella, em quadra dura, na Itália.

Em apenas dois sets, o ucraniano venceu o primeiro com relativa facilidade, por 6/2. No segundo, a vitória foi mais apertada: 6/4. Ao todo, a peleja teve uma hora e meia.

Murray não disputou o Australian Open porque testou positivo para a Covid-19 dias antes da viagem a Austrália. Como opção para tentar retomar o ritmo, ele decidiu disputar o torneio na Itália.

A surpresa

A partida já começou surpreendente. Com Murray abrindo os serviços, ele teve o serviço quebrado pelo adversário. No quinto game, novamente, serviço do britânico rejeitado - e vantagem do ucraniano de 4/1 no placar. Poderia ser pior: no sétimo momento, Marchenko chegou a ter um break e set point, mas, após 17 pontos, o saque foi confirmado. Na sequência, entretanto, não teve jeito: fim de período por 6/2.

Sem conseguir se concentrar, Murray, mais uma vez, teve o saque quebrado no começo do segundo set. No terceiro, ele teve, mais uma vez, dificuldade - mas recuperou o break point cedido e, após onze pontos, confirmou o serviço após onze pontos. Já no final da peleja, Marchenko teve um break e match point no nono game, mas não aproveitou. Após o momento, enfim, o fim do duelo: com 6/4, o ucraniano conquistou o título.

Marchenko, que tem a mesma idade de Murray (33 anos), conquistou seu quinto torneio Challenger na carreira, o primeiro desde 2019. O melhor rankig do ucraniano na carreira foi o #49.

Esta foi a primeira final de Murray no circuito Challenger em 16 anos. Ele vai jogar mais um torneio em Biella nesta semana - estreia contra o #140 Federico Gaio.