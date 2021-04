Com virada nos dois sets, Muchova vence jogo apertado contra Mertens no Australian Open

Em jogo emocionante, a #27 Karolina Muchova conseguiu grande vitória sobre a #16 Elise Mertens e se garantiu nas quartas de final do Australian Open. A tcheca anotou 7/6(5) e 7/5, em pouco menos de duas horas na manhã desta segunda-feira (15). Muchova iguala o confronto direto contra a belga, com uma vitória para cada.

Mertens perdeu grandes oportunidades no primeiro set. Ela chegou a abrir 4/0 antes de ser quebrada pela primeira vez, mas conseguiu a terceira quebra no sétimo game e sacou duas vezes para o set - em 5/2 e 5/4, mas, em ambos, nem chegou a ter set point, e levou a virada para 6/5 antes de voltar a confirmar seu saque e levar para o tiebreak.

Muchova já havia enfrentado situação parecida na partida anterior, quando perdia para Pliskova por 5/0 no segundo set e venceu sete games seguidos para fechar a partida. No game desempate, Mertens abriu 3-2, mas a tcheca reagiu e ganhou quatro pontos consecutivos. Depois de salvar dois set points, a belga não resistiu ao terceiro: 7/6(5), em 1h03.

No segundo set, Muchova abriu de cara 2/0, mas Mertens conseguiu a reação e igualou a partida. Apenas um break point foi oportunizado entre o quinto e o 11º game, quando a belga sacava em 5/5, e acabou sendo quebrada. No total, a tcheca venceu 12 dos últimos 14 pontos da partida e fechou o jogo em 7/5, em 55 minutos.

A vitória sobre Mertens faz Muchova igualar sua melhor campanha em Slams - ela também chegou às quartas de final em Wimbledon 2019. Antes desta edição do Australian Open, ela só havia vencido uma partida em duas participações no primeiro Slam do ano.

Ela terá pela frente a #1 Ashleigh Barty, que vem de vitória em dois sets a #57 Shelby Rogers. Barty venceu o único confronto anterior, no US Open 2018.