Brady supera Vekic e chega às quartas de final do Australian Open

A americana #24 Jennifer Brady voltou a apresentar alto nível nas quadras do Australian Open e derrotou a croata #33 Donna Vekic na madrugada desta segunda-feira (15). Ela fechou o jogo em 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5, em 1h32, e garantiu vaga nas quartas de final do torneio.

Repetindo o roteiro das partidas anteriores, Brady apostou alto na agressividade dentro de quadra e tombou qualquer possibilidade de reação de Vekic no primeiro set. Com mais de 70% de aproveitamento nos pontos tentados em seu primeiro serviço e seis winners, Brady fechou a parcial em 6/1, mesmo placar que já havia feito diante dos confrontos anteriores frente à Aliona Bolsova, Madison Brengle e Kaia Juvan.

Com uma postura bem diferente no segundo set, Donna Vekic demonstrou que iria em busca da vitória e teve boa atuação, parecida com o que apresentara diante de Kaia Kanepi, na rodada anterior.

Melhorando o saque e o primeiro serviço, a croata impôs dificuldade à tenista de UCLA, mas falhou no momento decisivo no 11º game, quando teve seu serviço quebrado. Com a quebra, Brady encaminhou a vitória, a confirmando no game seguinte e fechando a parcial em 7/5, após oito aces e 16 winners.

Com o triunfo, Jennifer Brady avança no Slam australiano e fará um bom duelo diante da também norte-americana #61 Jessica Pegula, que vem de grande vitória sobre a #5 Elina Svitolina por 2 sets a 1. O duelo está previsto para acontecer nesta terça-feira (16).