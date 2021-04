Medvedev vence 18ª partida seguida e elimina surpresa McDonald no Australian Open

A grande surpresa do Australian Open 2021 foi eliminada por um dos grandes favoritos ao título. Nas oitavas de final do Slam, #192 Mackenzie McDonald foi batido por #4 Daniil Medvedev por três sets a zero na madrugada desta segunda-feira (15). O russo chegou ao 18º triunfo seguido, com três títulos consecutivos no período.

As parciais dos sets foram semelhantes. No primeiro, 6/4; no segundo; 6/2; e, no derradeiro, 6/3.

Domínio

A partida começou inteira à imagem e semelhança de Medvedev. Nos primeiros seis games da partida, o russo vencia o primeiro set por 5/1 - quebrando o saque do adversário no terceiro e quinto momentos. Nem mesmo o saque rejeitado no oitavo game (que teve sete pontos, o mais longo do set, e também teve um set point) foi o suficiente para fazer com que o russo perca o período - fechado em 6/4.

O enredo se repetiu no segundo set: seis games, cinco vencidos pelo russo, quebras no terceiro e quinto games. O final do período, entretanto, veio bem mais cedo: 6/2, confirmando o serviço que teve após o fim da sequência inicial do período.

No derradeiro set, enfim, uma aparente normalidade. Nos seis primeiros games, nada de quebras. Após tal momento, entretanto, Mackenzie McDonald nada mais fez: foram duas quebras de saque do russo - inclusive no nono, maior momento do set, com sete pontos, e que fechou a partida em 6/3.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Australian Open 2021, Medvedev enfrentará o compatriota #8 Andrey Rublev, que vencia por 2 a 0 quando o #28 Casper Ruud abandonou por lesão.