Stefani/Soares caem nas duplas mistas para Stosur/Ebden no Australian Open

Não foi uma boa madrugada de terça-feira (16) para o tênis brasileiro. Na chave de duplas mistas do Australian Open, Luisa Stefani e Bruno Soares, cabeças de chave número oito, foram eliminados pelos donos da casa, Samantha Stosur e Matthew Ebden.

Em menos de uma hora de jogo (a partida teve 58 minutos), as parciais demonstram uma partida com pouca competitividade: 6/3 e 6/1.

Deslizes

Nos quatro primeiros games, duas quebras de serviço - uma para cada lado. Depois de um começo de jogo instável das duas duplas, os australianos se saíram melhor. Quebraram o saque de Stefani/Soares no sétimo e no nono momentos,. Por conta disso, Stosur/Ebden fecharam o primeiro período em 6/3.

Ainda abalados com a derrota no set anterior, Luisa Stefani e Bruno Soares ficaram em desvantagem rapidamente no segundo set. O período acabou com vantagem australiana por 4/0, rejeitando os dois serviços dos brasileiros.

A partida até ganhou emoção no quinto game. Stosur e Ebden sacaram e tiveram o saque quebrado - deixando a parcial do período em 4/1. A reação, entretanto, durou pouco: no sexto momento, os brasileiros, novamente, tiveram o serviço rejeitado. Os australianos, então, não perderam a chance de fechar o segundo set (e a peleja) em 6/1.

O que vem por aí

Nas quartas de final da chave de duplas mistas do Australian Open 2021, os australianos enfrentam a norte-americana Hayley Carter e o belga Sander Gillé, que vêm de vitória sobre os poloneses Iga Swiatek e Lukasz Kubot em dois sets.

O único brasileiro ainda vivo no Australian Open é o próprio Bruno Soares, ao lado de Jamie Murray. Eles encaram Marcelo Arévalo e Matwé Middelkop nas quartas de final.