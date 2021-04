Em duelo estadunidense, Brady supera Pegula e vai à segunda semifinal seguida em Slams

Vivendo sua melhor fase na carreira, a #24 Jennifer Brady avançou pela segunda vez seguida às semifinais de um Grand Slam. Na madrugada desta quarta-feira (17), ela bateu sua compatriota e amiga pessoal, a #61 Jessica Pegula, de virada, parciais de 4/6, 6/2 e 6/1, e agora vai em busca de uma vaga à decisão do Australian Open.

No US Open do ano passado, Brady também chegou até as semifinais, e acabou derrotada para a eventual campeã Naomi Osaka. Ela começou o duelo diante de Pegula cometendo muitos erros. No total, a cabeça de chave 22 somou 17 erros não-forçados, dez a mais que sua rival, que teve seis a nove em winners.

Pegula, que pela primeira vez chegou tão longe em um Major, conseguiu sua segunda quebra no segundo break point que teve no nono game, e confirmou na sequência a vitória por 6/4.

Do segundo set para frente, Brady só cometeu mais 12 erros não-forçados na partida e só perdeu cinco pontos no seu primeiro saque - teve 100% de aproveitamento no terceiro set nessas situações. A cabeça de chave adaptou a sua potência para um jogo mais seguro e, desta forma, desestabilizou o jogo da rival.

Brady quebrou o serviço de Pegula mais seis vezes até o final do jogo e venceu nove dos últimos dez games da partida para garantir a vitória com parciais de 6/2 e 6/1.

Com a campanha em Melbourne, Brady alcança seu melhor ranking na carreira - ao menos o 15º posto. Caso ela vá à final, sobe para 13º e, se vencer o título, será a 12ª colocada. Pegula, que eliminou nomes como Azarenka e Svitolina durante o torneio, também alcançará sua melhor posição, figurando pela primeira vez entre as 50 melhores do mundo.

Amazing player but better person. Thanks Jen for pushing me and inspiring me at the same time. Keep shinningggg 💙 https://t.co/hVuQNCH6hu — Jessie Pegula (@JLPegula) February 17, 2021

Na semifinal, Brady encara a #27 Karolina Muchova, que surpreendeu a favorita #1 Ashleigh Barty, vencendo também de virada. Muchova venceu o único confronto entre as duas no WTA de Praga em 2019, no saibro. Ambas nunca chegaram à decisão de um Major.