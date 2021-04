Medvedev domina Rublev, mantém invencibilidade e avança às semis do Australian Open

Nesta quarta-feira (17), #4 Daniil Medvedev fez a quinta partida no Australian Open 2021. Mais do que a sonora vitória, por três sets a zero nas quartas de final, contra o também russo #8 Andrey Rublev, a grande campanha do atleta está em evidência: apenas dois sets perdidos, na vitória sobre Filip Krajinovic na terceira rodada.

Medvedev embalou a 19ª vitória no circuito e está sem perder desde o ATP 500 de Viena, quando foi derrotado por Kevin Anderson.

Nas quartas de final em Melbourne, Medvedev precisou de apenas 2h06 para eliminar seu compatriota. Ele começou a partida passando sufoco: 7/5. Depois, teve parciais mais favoráveis: 6/3 no segundo, 6/2 no terceiro.

Sem dramas

Até o quinto game do primeiro set, todos os saques foram confirmados. No sexto, com Rublev sacando, Medvedev rejeitou o serviço do adversário - em sete pontos, momento com mais pontos de todo o set, junto com o quarto: sete pontos.

Quando poderia disparar, entretanto, também teve o saque quebrado. Com 4/3 a favor na parcial, o cabeça de chave número quatro rejeitou novamente o saque do oponente no 12º game, vencendo o primeiro período por 7/5.

O segundo set começou como o primeiro: games curtos e sempre confirmados por quem os iniciava. A tendência mudou no sexto game, quando Rublev precisou de longos 11 pontos (e salvar um break point) para confirmar o serviço. Foi o mesmo número de pontos que o seguinte, quando Medvedev impediu que três chances de quebra se confirmassem. No oitavo momento, o cabeça de chave quatro conseguiu uma quebra de serviço que mostrou-se decisiva - já que, no game seguinte, ele fechou o período em 6/3.

Rublev sentiu o golpe de estar tão atrás no placar. Nos dois primeiros games que ele sacou no terceiro set, foi rejeitado - o segundo deles, o terceiro na contagem geral, com sete pontos disputados, maior momento da peleja junto com o quarto. Com 4/0 na parcial, Medvedev precisou, apenas, administrar a vantagem e venceu por 6/2.

O que vem por aí

Na semifinal do Australian Open 2021, Daniil Medvedev enfrentará o grego #6 Stefanos Tsitsipas, que vem de vitória histórica de virada sobre o #2 Rafael Nadal. Medvedev e Tsitsipas se enfrentaram seis vezes, e o russo venceu cinco.