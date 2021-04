Mertens/Sabalenka vencem Australian Open e assumem liderança do ranking de duplas

Duas das grandes tenistas da atualidade formaram uma dupla para competir na chave feminina do Australian Open 2021. Mais do que isso, elas venceram a final da competição com relativa tranquilidade. Nesta sexta-feira (19), a belga Elise Mertens e a bielorrussa Aryna Sabalenka venceram, em dois sets, as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova.

Em apenas uma hora e vinte e um minutos, Mertens/Sabalenka venceram Krejcikova/Siniakova por 6/2 e 6/3.

Talento reconhecido

O primeiro set começou com games curtos e sempre confirmados pelas sacadoras. A história da partida começou a mudar no quarto set, quando Krejcikova e Siniakova tiveram o saque quebrado. Por sinal, a partir desse momento da partida, uma sequência de três games consecutivos foram rejeitados.

Com 4/2 na contagem, Mertens e Sabalenka confirmaram o saque após longuíssimos 15 pontos, salvando quatro break points. Na sequência, após mais um game rejeitado, a dupla belgo-bielorrussa cravou 6/2 no primeiro período.

A tônica do segundo set, entretanto, foi diferente. Com exceção do terceiro game (confirmado com dificuldade por Mertens/Sabalenka em nove pontos, salvando um break point), boa parte dos momentos foram confirmados pelas sacadoras e de curta duração. A única quebra de serviço aconteceu no oitavo game, quando Krejcikova/Siniakova foram rejeitadas pelas rivais - que abriram 5/3 no placar.

A vantagem, entretanto, não foi confirmada com facilidade: foram 17 pontos para que Mertens/Sabalenka se sagrassem campeãs. Elas desperdiçaram três match points antes do título, também salvado quatro break points.

Com o título, as duas assumem pela primeira vez a liderança do ranking de duplas, ultrapassando por cinco pontos a taiwanesa Su-wei Hsieh. Este é o quinto título delas juntas, o segundo em Slams.