Osaka e Brady duelam em busca do título do Australian Open

O primeiro Grand Slam da temporada está para chegar ao fim, e com ele, chega a hora de conhecermos a vencedora da chave feminina. Neste sábado (20), a #3 Naomi Osaka e a #24 Jennifer Brady se enfrentam pela decisão do Australian Open.

O confronto marcará o quarto encontro das duas. Até o momento, Osaka tem a vantagem, com duas vitórias em três duelos disputados. A última partida entre elas foi justamente no US Open do ano passado, na semifinal, na qual a japonesa saiu vitoriosa e avançou à final. Ela conquistou a competição com triunfo sobre Victoria Azarenka.

Jennifer Brady deu trabalho naquela partida para a ex-número 1 e busca agora fazer ainda mais. Ela corre atrás do segundo título de sua carreira. O primeiro e único até hoje foi garantido em 2020, em Lexington, nos Estados Unidos, em sua única final de torneio também.

Enquanto isso, Naomi Osaka já sabe muito bem como é conquistar o Australian Open. A japonesa busca seu segundo campeonato em Melbourne, após triunfo em 2019, e o quarto em Grand Slams; as outras duas conquistas foram do Aberto dos Estados Unidos (2018 e 2020). Ela não tem derrotas após a semifinal de Majors até o momento.

Para chegar à decisão, Osaka passou por nomes como Garbiñe Muguruza e Serena Williams. Além delas, também ficaram pelo caminho as tenistas Anastasia Pavlyuchenkova, Caroline Garcia, Ons Jabeur e Su-Wei Hiseh. Somente um set foi perdido pela ex-número um na competição, para Muguruza na quarta rodada.

Brady, por sua vez, enfrentou surpresas e também algumas compatriotas pelo caminho. Ela começou a campanha contra a espanhola Aliona Bolsova, depois passou pela norte-americana Madison Brengle, pela russa Kaja Juvan e chegou ao duelo com Donna Vekic. Depois disso, ela venceu a também estadunidense Jessica Pegula nas quartas e derrotou a tcheca Karolina Muchova nas semis.

A grande decisão entre Osaka e Brady acontece às 5h30, horário de Brasília, neste sábado (20).