Thiago Monteiro vence duelo brasileiro contra João Menezes em Córdoba

O ATP 250 de Córdoba registrou um duelo entre brasileiros na sua primeira rodada em 2021. O #74 Thiago Monteiro enfrentou o lucky loser #199 João Menezes e saiu vitorioso na noite desta terça-feira (23).

Sétimo cabeça de chave, o cearense era favorito no confronto contra o mineiro, que entrou como lucky loser na chave, e confirmou o esperado. A vitória foi anotada por 2 sets a 0, com um duplo 6/3 em uma hora de duração.

O aproveitamento de saque fez a diferença para Monteiro. Ele teve 75% de sucesso contra 55% do oponente. O seu segundo serviço, quando necessário, também entrou em quadra a mais, com 67% em relação a 54% do outro.

Apenas um break point esteve jogo contra o cearense, enquanto que Menezes teve seis. Mesmo tendo salvado 80% deles, o mineiro sofreu duas quebras, uma em cada set, e foi o suficiente para ver o compatriota triunfar.

Na próxima rodada do Córdoba Open, Thiago Monteiro enfrentará o #96 Roberto Carballes Baena, que derrotou o #98 João Sousa por 2 a 0 na estreia. Monteiro lidera o confronto direto contra o espanhol com quatro vitórias em quatro encontros.