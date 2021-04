Gauff derruba Martic de virada e vai às quartas do WTA 500 de Adelaide

Tenista mais jovem entre as 370 melhores do mundo, a #52 Cori Gauff, 16 anos, está nas quartas de final do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Na madrugada desta quarta-feira (24), ela venceu em três sets a experiente #21 Petra Martic, 30 anos, parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em 2h13. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Gauff teve que batalhar para alcançar a chave principal do torneio. Ela disputou o qualifying e chegou a estar perdendo na segunda rodada desta fase por 6/3 e 3/0, com duas quebras de desvantagem, para Kaja Juvan, mas conseguiu a virada e agora soma quatro vitórias seguidas no torneio.

O primeiro set durou quase uma hora e teve muitos altos e baixos. Dos 17 break points oportunizados em todo o jogo, 14 foram na primeira parcial. Martic conseguiu duas quebras nos primeiros cinco games e chegou a ter set point sacando em 5/4, mas não conseguiu confirmar o serviço. A croata, porém, reagiu logo na sequência, e venceu oito dos últimos dez pontos para fechar em 6/4.

Nos dois sets seguintes, Gauff foi cirúrgica. As duas tiveram aproveitamentos parecidos nos seus serviços e somaram mais winners que erros não-forçados durante a partida, mas a jovem estadunidense converteu os dois break points que teve, um em cada uma das parciais, e isso foi o diferencial para ela conquistar a grande virada sobre a cabeça de chave 6 do torneio.

A campanha em Adelaide pode impulsionar Gauff ao ser melhor ranking da carreira - até agora, sua melhor marca é o 47º posto. Caso ela perca na próxima fase, ela iguala essa posição. Se vencer, ela vai subir ao menos 14 lugares entre as melhores do mundo.

Nas quartas do Adelaide International, Gauff encara em confronto inédito sua compatriota, a #53 Shelby Rogers, que vem de vitória contundente sobre a #16 Johanna Konta.