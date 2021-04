Cilic bate Daniel em Singapura e vence primeira partida de simples da temporada

Na tarde desta quarta-feira (24), o croata #43 Marin Cilic conseguiu sua primeira vitória no ano. Ele derrotou o japonês #117 Taro Daniel por 7/5 6/4 em 1h40, em partida válida pela segunda rodada do ATP 250 de Singapura.

O primeiro set foi bastante disputado. Logo no terceiro game, Cilic conseguiu a primeira quebra da partida. O croata seguiu na frente até o oitavo game, quando o japonês devolveu a quebra. O ex-número 3 do mundo conseguiu quebrar o serviço de Daniel mais uma vez no 11º game e logo depois confirmou seu serviço para vencer o set.

O segundo set foi muito equilibrado também, nenhum dos jogadores estavam dando chance ao adversário nos seus games de serviço. Até que no nono game, Cilic teve sua primeira chance de quebrar o serviço do japonês e não desperdiçou. Na sequência, o croata confirmou seu serviço para vencer a partida.

Na próxima rodada do Singapore Open, Cilic enfrenta o vencedor do duelo entre o sul-coreano #81 Soonwoo Kwon e o japonês #109 Yasutaka Uchiyama.