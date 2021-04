Paire confirma favoritismo e vence Jarry no ATP 250 de Córdoba

Em jogo válido pelas oitavas de final do ATP 250 de Córdoba, na Argentina, o francês #29 Benoit Paire venceu o ex-top 40, atual #1165 Nicolás Jarry, que joga o quinto torneio após 10 meses suspenso por doping. As parciais, entretanto, indicaram uma peleja bastante digna por parte do chileno.

No primeiro set, certa tranquilidade para o gaulês: 6/2. No seguinte, o chileno complicou a situação para o adversário, embora tenha perdido: 6/4. Ao todo, a partida teve 1h18.

Administração

No primeiro set, vitória dos sacadores em cada um dos primeiros saques. No terceiro momento, entretanto, após quatro break points, Paire quebrou o saque do rival após nove pontos. O chileno sacou novamente no quinto game e, de novo, foi rejeitado. Dali para frente, o gaulês chegou a ter um break (e set) point no sétimo momento, mas fechou o período no game seguinte, o oitavo do set: 6/2.

O segundo set teve games longos. No segundo, Jarry teve até a ter um break point a favor, mas Paire recuperou em momento de sete pontos. No terceiro, foram nove pontos e saque confirmado pelo chileno.

No momento seguinte, o sul-americano não conseguiu aproveitar nem um dos quatro break points que teve em 11 pontos. O castigo veio logo na sequência: no game seguinte, o quinto, vitória do francês. O europeu sacou em mais dois games e teve, ao todo, três break points - salvou todos. No décimo momento, teve o primeiro (e único) match point da partida, com o cabeça de chave 2 fechando a peleja em 6/4.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Cordoba Open, Paire enfrenta o argentino #95 Federico Coria, que vem de vitória sobre seu compatriota, o #135 Facundo Cerúndolo.