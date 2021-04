Collins abandona com lesão, e Swiatek segue às semifinais em Adelaide

Não foi do jeito que ela sonhou, mas a #18 Iga Swiatek se garantiu nas semifinais do WTA 500 de Adelaide. A cabeça de chave 5 vencia por 6/2 e 3/0 nesta quinta-feira (25), quando a #37 Danielle Collins se retirou por conta de uma lesão nas costas. A partida durou exatamente uma hora.

Swiatek fez um primeiro set brilhante. Apesar de ter cedido uma quebra no quinto game, a polonesa venceu 9/10 pontos jogados no segundo saque de Collins, e contabilizou 17 winners, contra apenas quatro erros não-forçados. A estadunidense teve as suas chances, mas só aproveitou 1/3 break points que oportunizou, e perdeu por 6/2, em 39 minutos.

Após salvar mais três break points no início do segundo set, Swiatek chegou a somar seis games e dez pontos vencidos em sequência, até que Collins solicitou um atendimento médico fora da quadra. Ela não teve condições de retornar e acabou abandonando.

.@iga_swiatek advances to the #AdelaideTennis semifinals after Collins retires with a back injury.



Final score ➡️ 6-2, 3-0, ret.



Faces Teichmann for a place in the final! pic.twitter.com/h0TEb94Fg7 — wta (@WTA) February 25, 2021

A campanha até agora recoloca Swiatek, 19 anos, em sua melhor posição do ranking - o 17º posto. Caso ela chegue à final, sobe para 16º lugar e, caso vença o título, será a 15ª colocada.

Nas semifinais do Adelaide International, Swiatek encara pela primeira vez a suíça #61 Jil Teichmann, que vem de vitória duríssima em partida de três horas sobre a #56 Anastasija Sevastova. Teichmann desperdiçou cinco match points no segundo set e salvou dois no terceiro antes de fechar a partida em 6/4, 6/7(8) e 7/5.