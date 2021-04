Gauff vira jogo contra Rogers e vai à semifinal do WTA 500 de Adelaide

Um confronto entre duas tenistas próximas no ranking de entradas da WTA costuma primar pelo equilíbrio. Não foi diferente no duelo entre #52 Cori Gauff e #53 Shelby Rogers. No jogo entre as norte-americanas, melhor para a jovem de 16 anos nas quartas de final do WTA 500 de Adelaide, na madrugada desta quinta-feira (25).

Foram quase duas horas de jogo - mais precisamente 1h52. Rogers começou vencendo com relativa tranquilidade, anotando 6/2 no primeiro set. Levou a virada nos seguintes, entretanto, com duplo 6/4 nas parciais. Esta foi a quarta vitória seguida da qualifier em três sets no torneio.

Erros definem vitória

Os primeiros quatro games da partida foram curtos e encerrados com vitória por quem sacou. No quinto, com Gauff sacando, a primeira quebra de serviço da peleja. O sexto momento do cotejo viu Rogers salvando dois break points em sete pontos (maior game do segundo set), mas, logo na sequência, novamente ela rejeitou o serviço da rival. No oitavo momento, período encerrado em 6/2.

A história foi completamente distinta no segundo set. Nos três primeiros games, três serviços quebrados. E, após a sequência, Rogers colocou 3/1 no placar. Tudo mudou no oitavo momento: quando ela poderia abrir 5/3 e caminhar tranquilamente para a vitória, foi rejeitada por Gauff. Pior: no décimo game, após nove pontos, Coco aproveitou o terceiro break point que teve para encerrar a contagem em 6/4.

Muitas quebras de serviço? O set decisivo seguiu a mesma toada: nos dois primeiros games, rejeições - o primeiro deles dando vantagem a Gauff após sete pontos, maior momento da disputa. No sexto, novamente, Rogers conseguiu abrir vantagem (4/2) por ter quebrado o saque da adversária no game anterior. A partir do oitavo momento, entretanto, a melhor ranqueada venceu três games consecutivos (com direito a duas quebras de saque) e fechou o período em 6/4.

Próximos jogos

Na semifinal do Adelaide International, Cori Gauff enfrenta a suíça #12 Belinda Bencic, que vem de vitória sobre a qualifier #292 Storm Sanders.